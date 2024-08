Bolsas da Europa têm viés negativo com dado alemão e geopolítica, sem referência de Londres

As bolsas da Europa apresentam viés negativo nas primeiras horas do pregão desta segunda-feira, 26, após dado de sentimento empresarial na Alemanha e tensões no Oriente Médio reverterem o bom humor por perspectivas de cortes de juros nos Estados Unidos.

O cenário abre espaço para correção do rali que disseminou nas bolsas globais na última sexta-feira, 23, quando o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sinalizou que "chegou a hora" de cortar juros durante o Simpósio de Jackson Hole. Dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) também indicaram que podem voltar a reduzir a taxa básica no mês que vem.

De qualquer forma, a sessão tende a ter volume de negócios contido, já que a Bolsa de Londres está fechada por conta de feriado no Reino Unido. Ao longo da semana, a agenda na região prevê dados de inflação na Alemanha e na zona do euro, além de indicadores de confiança.

No horário citado acima, a bolsa de Paris se descolava do tom negativo dos pares e avançava 0,10%, a 7.584,26 pontos. Milão caía 0,04% e Lisboa perdia 0,12%, enquanto Madri aparecia estável. No câmbio, o euro recuava a US$ 1,1181, após ter alcançado pico no ano na semana passada. Já a libra baixava a US$ 1,3195, dias depois de atingir máxima em mais de dois anos.