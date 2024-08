Bolsas da Europa fecham sem direção única em dia de liquidez limitada por feriado em Londres

As bolsas da Europa fecharam com desempenhos distintos nesta segunda-feira, 26, após dado de sentimento empresarial na Alemanha e tensões no Oriente Médio dosarem o otimismo com a perspectivas de cortes de juros nos Estados Unidos. Paris subiu, Frankfurt encerrou o pregão estável e Milão cedeu. O mercado de Londres não funcionou em razão de um feriado.

Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,18%, encerrando em 7.590,37 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou com variação negativa de 0,06%, a 18.621,76 pontos. As cotações são preliminares.

O índice Ifo de sentimento das empresas alemãs caiu em agosto, ainda que menos do que o esperado. Mesmo assim, o indicador é mais um sinal de que a maior economia europeia enfrenta um quadro de "estagnação sem fim", na visão do ING. "Ainda não há recuperação à vista", alerta o banco, em relatório.