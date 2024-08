Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com contraponto entre geopolítica e apostas para Fed

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 26, enquanto investidores contrapuseram perspectivas de cortes de juros nos Estados Unidos com tensões no Oriente Médio, após ataques mútuos entre Israel e o Hezbollah no final de semana.

Os mercados tentaram seguir o sentimento positivo que Wall Street exibiu na última sexta-feira, 23, quando o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, avisou que "chegou a hora" de ajustar a política monetária.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, os desdobramentos geopolíticos travaram o ímpeto nas mesas de operações orientais. Assim, o índice Nikkei, referência em Tóquio, encerrou a sessão em queda de 0,66%, a 38.110,22 pontos. O fortalecimento do iene prejudicou ações de grandes exportadores.