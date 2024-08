Atividade econômica aquecida ajuda a sustentar confiança do consumidor em agosto

A atividade econômica aquecida tem ajudado a sustentar a confiança do consumidor nos últimos meses de avanços, apontou a Fundação Getulio Vargas (FGV). A avaliação dos brasileiros sobre as perspectivas para a situação da economia nos próximos meses foi o item que mais contribuiu para a elevação de 0,3 ponto do Índice de Confiança do Consumidor (ICC) em agosto ante julho.

O ICC subiu a 93,2 pontos, na série com ajuste sazonal, a terceira alta consecutiva. Em médias móveis trimestrais, o índice cresceu 1,3 ponto.

"A confiança do consumidor sobe pela terceira vez seguida, embora em um ritmo mais lento. O resultado modesto foi influenciado igualmente pela melhora das percepções sobre o presente e as expectativas futuras. Entre as faixas de renda, diferente do que vinha ocorrendo ao longo desse ano, o resultado no mês foi motivado pelas faixas de renda mais altas, especialmente para consumidores com renda superior a R$ 9.600,00. A resiliência da atividade doméstica, com mercado de trabalho aquecido e inflação controlada, tem contribuído para sustentar a confiança dos consumidores, mas o menor ritmo indica cautela para o futuro", afirmou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.