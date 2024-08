Abecip: crédito imobiliário do SBPE chega a R$ 17,97 bi em julho, alta anual de 63,4%

A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) divulgou, em relatório, que os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 17,97 bilhões em julho, alta de 5,9% em relação a junho deste ano e 63,4% comparada a julho do ano passado.

Ainda, entre janeiro e julho de 2024 foram financiados 302,2 mil imóveis com recursos da poupança SBPE, resultado 2,3% superior ao mesmo intervalo de 2023. Por outro lado, no período de 12 meses encerrado em julho de 2024, foram financiados 506,0 mil imóveis com recursos da poupança SBPE, número 12,9% inferior ao do período precedente.

Captação e Saldo

A Abecip também afirma que a poupança SBPE registrou, em julho, saques líquidos de R$ 2,9 bilhões, interrompendo a sequência de dois meses de resultados positivos. Embora negativos, os saques líquidos de julho foram menores do que os de julho de 2023 (R$ 3,7 bilhões) e aos de julho de 2022 (R$ 11,6 bilhões), indicando uma tendência de melhora.