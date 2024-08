Voa Brasil completa um mês e Fortaleza é um dos principais destinos

Por meio do programa, foram vendidas 8 mil passagens aéreas a R$ 200 para aposentados do INSS

No primeiro mês de vendas de passagens aéreas por meio do programa Voa Brasil, cerca de 8 mil bilhetes foram comercializados. Neste contexto, Fortaleza é o terceiro principal destino.

As capitais do Nordeste são os principais alvos dos compradores dos bilhetes. A liderança fica com Natal-RN, depois vem Recife-PE. Ainda aparecem bem nas buscas as cidades de Salvador-BA e João Pessoa-PB. O levantamento foi divulgado pelo portal G1.

O programa Voa Brasil tem como foco a oferta de passagens aéreas a R$ 200 para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao todo, 3 milhões de bilhetes devem ser comercializados através do programa.