Campos Neto fala do processo lento de desinflação global no simpósio de Jackson Hole

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, destacou o processo de desinflação lenta diante de índices de atividades mais fortes em palestra no Simpósio de Jackson Hole. No painel que se propunha a reavaliar a eficácia e transmissão da política monetária, Campos Neto ponderou sobre as razões para o processo lento de desinflação, de acordo com a apresentação divulgada pela organização do evento, já que o painel não foi transmitido.

O documento aponta que ele pontuou sobre uma mudança no poder da política monetária e nos parâmetros e sobre as intervenções e choques, ponderando sobre uma eventual obstrução de canais. Essa reflexão foi mostrada após a apresentação de ações coordenadas dos Bancos Centrais e os ciclos de aperto monetário.

A apresentação prossegue tratando das medidas de apoio, intervenções e endividamento, com dados sobre a energia de medidas fiscais de alívio do Brasil e Europa e balanços dos Estados Unidos. Sobre o Brasil, Campos Neto falou das medidas com impacto fiscal, como o avanço de programas sociais como o Bolsa Família, do crédito direcionado do BNDES e estimativas da taxa neutra de juros.