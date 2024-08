Volks confirma investimento de R$ 13 bi em SP e anuncia três modelos inéditos

A Volkswagen confirmou nesta sexta-feira, 23, que vai investir R$ 13 bilhões em suas três fábricas de São Paulo, dentro do programa, iniciado em 2022, que prevê R$ 16 bilhões para as operações do Brasil até 2028. Como já tinha sido anunciado, o valor restante, de R$ 3 bilhões, será investido na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, onde a Volks vai produzir o sedã Novo Virtus, a partir de 2025, e uma picape inédita.

A fábrica da montadora em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, receberá dois modelos inéditos, enquanto a unidade de Taubaté, no interior do Estado, terá um modelo, também inédito, totalmente desenvolvido no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os investimentos anunciados nesta sexta pela Volkswagen contemplam ainda a fábrica de motores de São Carlos, que receberá um novo propulsor para equipar carros híbridos.