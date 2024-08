Reversão de distorções da pandemia ajudou a conter inflação, afirma Powell em Jackson Hole

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse nesta sexta-feira, 23, que distorções relacionadas à pandemia na oferta e demanda, bem como choques severos nos mercados de energia e commodities, foram importantes impulsionadores da alta inflação. Mas que a reversão desses efeitos tem contribuído de forma "fundamental" à queda da inflação nos Estados Unidos, segundo ele.

"O desenrolar desses fatores levou muito mais tempo do que o esperado, mas, em última análise, desempenhou um grande papel na desinflação subsequente", avaliou Powell, ao discursar a uma plateia de banqueiros centrais e economistas, no Simpósio de Jackson Hole, no período da manhã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Uma "lição importante" da pandemia, segundo ele, foi que as expectativas de inflação ancoradas, reforçadas por ações vigorosas do banco central, podem facilitar a desinflação.