Powell diz que Fed começará revisão periódica da política monetária este ano

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta sexta-feira, 23, que a autoridade começará uma revisão periódica de sua política monetária no fim deste ano. De acordo com ele, esse processo acontece a cada cinco anos, conforme as metas estabelecidas pelo próprio Fed.

"Ao iniciarmos este processo de revisão da política monetária no fim deste ano, estaremos abertos a críticas e novas ideias, preservando os pontos fortes de nossa estrutura", disse Powell, em suas palavras de conclusão, no discurso de abertura do Simpósio de Jackson Hole.

Ele afirmou ainda que a economia durante a pandemia provou ser diferente de qualquer outro momento, e que ainda há muito a ser aprendido sobre o período da covid-19.