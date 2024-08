Petróleo fecha em alta, com investidores esperançosos com cortes de juros pelo Fed

Os contratos futuros do petróleo subiram no pregão desta sexta-feira, 23, impulsionados pela perspectiva de cortes de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), depois que o presidente da instituição, Jerome Powell, afirmou que a hora de corrigir a política monetária dos Estados Unidos chegou. No entanto, a alta não foi suficiente para apagar perdas robustas do óleo na variação semanal.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 2,49% (US$ 1,82), a US$ 74,83 o barril, enquanto o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve ganhos de 2,09% (US$ 1,60), a US$ 78,15 o barril. Na variação semanal, o WTI perdeu 2,37% e o Brent recuou 1,92%.

Em Jackson Hole, Powell injetou apetite por risco nos mercados internacionais durante seu discurso de abertura nesta sexta.