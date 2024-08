Medicamentos a serem produzidos em Hortolândia são 2º maior déficit da balança, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, ressaltou nesta sexta-feira, 23, o início da produção no Brasil das moléculas de liraglutida e semaglutida, destinadas ao tratamento de obesidade e diabetes pela unidade de Hortolândia, interior de São Paulo. De acordo com Mercadante, é muito importante a fabricação destes produtos no País porque eles representam o segundo maior déficit na balança comercial brasileira.

Para Mercadante, que acompanha o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na inauguração da fábrica da Rio Biofarma e EMS em Hortolândia, a nova unidade vai gerar mais emprego, mais oportunidades, mais pesquisa e mais educação.

"Conversamos hoje, inclusive, sobre a necessidade de integrar à carteira produtiva os insumos necessários para dar mais soberania ao Brasil, mais capacidade de produção e mais agilidade. Nós estamos aqui produzindo um produto desenvolvido na Dinamarca, que tem a metade do PIB do Brasil. Então, isso muda a história, a economia e a avança nesse desenvolvimento", disse Mercadante, acrescentando que só nos primeiros seis meses deste ano o BNDES aumentou em 34% suas atuações de crédito.