Jackson Hole: compras de ativos em larga escala por BCs podem respingar em finanças públicas

Massivas compras de ativos como as que os bancos centrais fizeram no auge da crise da covid-19 para apoiar a liquidez nos mercados financeiros globais podem ter 'implicações indesejáveis' nas finanças públicas. O alerta está em estudo publicado durante o Simpósio de Jackson Hole, nesta sexta-feira, 23.

No documento, os autores Roberto Gomez Cram, da Universidade de Nova York, Howard Kung, da Escola de Negócios de Londres, e Hanno Lustig, da Universidade de Stanford, enfatizam a importância das autoridades monetárias para o bom funcionamento dos mercados de títulos de dívida. "Bancos centrais e governos precisam garantir que os mercados de títulos funcionem sem problemas", afirmam, em estudo publicado durante o Simpósio de Jackson Hole.

Eles observam, porém, que durante a crise da covid-19 os investidores tiveram um comportamento diferente em relação aos títulos de dívidas soberanas quando comparado, por exemplo, à reação que tiveram na grande crise financeira internacional de 2007. "Em março de 2020, os investidores estrangeiros não fugiram para a segurança dos títulos do Tesouro dos EUA", observam Cram, Kung e Lustig. "Em vez disso, eles venderam títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo em uma 'flight from maturity'", acrescentam, referindo-se à fuga desses investidores em meio ao temor fiscal à frente.