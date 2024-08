Galípolo afirma que inflação fora da meta é 'desconfortável'

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, rechaçou nesta quinta-feira, 22, a interpretação de que suas falas recentes colocaram o BC "no corner", mas repetiu que o Comitê de Política Monetária (Copom) "não hesitará" em aumentar a taxa básica de juros (Selic) se for necessário.

"Na minha interpretação, posição difícil para o BC não é ter de subir juros. Posição difícil é inflação fora da meta, que é uma situação desconfortável. Subir juros é uma situação cotidiana para quem está no BC", afirmou ele, durante evento promovido pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nas últimas semanas, o mercado interpretou as declarações feitas por Galípolo como uma indicação de que o Copom, que voltará a se reunir em setembro, vai elevar a Selic - hoje, em 10,5%. Essa leitura foi "precificada" nas operações do mercado futuro de juros. As declarações repercutiram ainda mais porque Galípolo é visto no mercado como o nome mais forte para substituir Roberto Campos Neto no comando do BC.