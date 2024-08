Fazenda: mudanças na regulamentação da tributária na Câmara elevam alíquota em 1,47 pp

Uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Fazenda nesta sexta-feira, 23, aponta que as alterações no texto da regulamentação da reforma tributária promovidas na Câmara dos Deputados vão elevar em 1,47 ponto porcentual (pp) a alíquota de referência, considerando a estimativa média. Dessa forma, a alíquota média sai dos 26,5% considerados antes da aprovação do texto para 27,97%. Os cálculos foram feitos pela Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária e consideram dez fatores que foram mudados pelos deputados. Foram consideradas a inclusão de bets e carros elétricos no Imposto Seletivo, a inclusão de carvão mineral no Seletivo e redução da alíquota, redesenho do regime específico de bens imóveis, ampliação de medicamentos na alíquota reduzida, recuperação de crédito para imunidades (como livros, jornais e serviços de radiofusão), inclusão de carnes e queijos na cesta básica, novas alíquotas favorecidas (como sal, farinhas, flores), outros favorecimentos (de crédito a planos de saúde a deduções de repasses de cooperativas) e o cashback para energia, água e esgoto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O balanço final do conjunto de medidas avaliado indica um incremento na alíquota de referência total da ordem de 1,47 ponto porcentual, dentro do intervalo de 1,44 ponto porcentual a 1,49 ponto porcentual", diz a nota.

A Fazenda trabalhava com um range da alíquota padrão, que variava de 25,7% a 27,3%, com a média de 26,5%. Com isso, o novo intervalo vai de 27,14% a 28,79%, com 27,97% de média. O maior peso para elevação da alíquota veio com a inclusão das carnes na cesta básica, que pesaram 0,56 pp na média - os queijos acrescentaram 0,13 pp. Outra mudança que pressionou para a alta foi a modificação do regime específico de bens imóveis, responsável por aumento de 0,27 pp. A ampliação dos medicamentos com redução de alíquota impactou no geral com elevação de 0,12 pp e a recuperação de crédito para imunidades, em 0,13 pp.