Dólar cai em linha com exterior e curva de Treasuries à espera de Powell em Jackson Hole

O dólar opera alinhado à desvalorização externa da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries, depois de avançarem na sessão anterior, quando os dados dos Estados Unidos reforçaram a perspectiva de uma desaceleração econômica paulatina no país.

Um apetite por risco externo antecede a espera dos investidores pelo discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, durante o simpósio anual de Jackson Hole, às 11 horas desta sexta-feira, 23. Os investidores têm dúvidas ainda sobre o ritmo da flexibilização de juros no país neste ano, esperada a partir da reunião de setembro. Com uma agenda de indicadores enxuta, a pesquisa sobre vendas de moradias novas nos EUA em julho também será monitorada (11h). O avanço de mais de 1,5% do petróleo também contribui para a recuperação do real, por enquanto.

Os ajustes do dólar e dos juros dos Treasuries são estreitos, após serem puxados ontem também por ruído com as diversas falas de Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central. A percepção foi de que o diretor, tido como provável substituto de Campos Neto na presidência da instituição, caiu em uma armadilha ao falar em excesso e com contradições, o que teria favorecido a volatilidade dos mercados ontem. As taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) fecharam em alta expressiva, de até 20 pontos-base na véspera, concentradas principalmente nos vencimentos longos, mas recuam nesta manhã em linha com os rendimentos dos Treasuries.