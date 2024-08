Decisão de juros de setembro será fácil e baixo crescimento tem preocupado, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco de Portugal, Mario Centeno, disse nesta sexta-feira, 23, que a decisão de juros da autoridade monetária em setembro será fácil, visto que haverá uma cesta de dados importantes para embasarem a escolha dos dirigentes, e que, se os indicadores caminharem como o esperado, a opção será por reduzir as taxas.

Às margens do Simpósio de Jackson Hole, Centeno disse, em entrevista à Bloomberg, que os dirigentes do BCE têm demonstrado preocupação com o fraco crescimento da economia na zona do euro, e que é preciso tomar medidas para impulsionar a economia local.