Correção: Área da Saúde representa 2º maior déficit da balança comercial, diz Mercadante

A matéria divulgada anteriormente contém duas informações incorretas. No primeiro parágrafo, a área de saúde é que representa o segundo maior déficit comercial do País, e não os medicamentos que serão produzidos em Hortolândia. E, no terceiro parágrafo, as aprovações de crédito do BNDES aumentaram em 84% e não em 34% como havia sido publicado. Segue abaixo o texto corrigido, além do título.

Área da Saúde representa 2º maior déficit da balança comercial, diz Mercadante

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, ressaltou nesta sexta-feira, 23, o início da produção no Brasil das moléculas de liraglutida e semaglutida, destinadas ao tratamento de obesidade e diabetes pela unidade de Hortolândia, interior de São Paulo. De acordo com Mercadante, é muito importante a fabricação destes produtos no País porque a saúde representa o segundo maior déficit na balança comercial brasileira.