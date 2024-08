China suspende aprovação de novas usinas siderúrgicas devido ao excesso de oferta

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China disse nesta sexta-feira, 23, que interromperia o processo de concessão de permissão para siderúrgicas construírem novas usinas. O ministério disse que desenvolveria um novo processo, mas não deu um cronograma.

A interrupção abrupta do mecanismo de substituição de capacidade ocorre em um momento em que a queda dos preços do metal afeta as siderúrgicas chinesas. Com a demanda doméstica lenta, os produtores chineses têm tentado exportar para sair do problema, pressionando as siderúrgicas de outros países. A enxurrada de aço chinês barato nos mercados globais acendeu tensões comerciais, aumentando as reclamações de outros governos sobre o excesso de capacidade industrial da China em várias áreas, como veículos elétricos.

A própria China tentou conter o que considera "expansão desordenada da capacidade". Ela estabeleceu pela primeira vez os programas de substituição de capacidade para indústrias pesadas há cerca de uma década para controlar a explosão de atividade desencadeada pelo estímulo implementado durante a crise financeira global.