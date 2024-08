CFA Brazil abre inscrições para programa que insere mulheres no mercado financeiro

A CFA Society Brazil, com apoio do CFA Institute, abriu inscrições para o 5º Young Women in Investment (YouWin), curso online e gratuito voltado para mulheres que cursam o nível superior e querem trabalhar no mercado financeiro. As inscrições vão até o dia 22 de setembro pelo site youwin.org.br . Os temas incluídos na programação são finanças, gestão, liderança, economia, modelagem financeira, ética, networking, técnica de apresentação, finanças pessoais e investimentos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Podem participar do YouWin mulheres com formatura na graduação até 2027 em um dos seguintes cursos: administração, ciências contábeis, ciências atuariais, direito, economia, engenharia, relações internacionais, estatística, física, matemática e ciência da computação. É necessário nível intermediário em inglês e frequência mínima de 70% nas aulas.

Sobre o Curso O curso da CFA Society Brazil terá um período de quatro semanas, do dia 13 de janeiro a 7 de fevereiro de 2025, das 9h às 18h, de segunda a sexta. Quem concluir o programa YouWin pode vir a ser escolhida para um estágio remunerado de seis meses em instituições financeiras parceiras da CFA Society Brazil. Na quarta edição, parte das alunas aprovadas ingressou no Itaú e no Santander. As vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.