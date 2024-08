Bolsas de NY fecham em alta animadas pela indicação de Powell de iminente corte de juros

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 23, com os principais índices reacelerando os ganhos durante a tarde, impulsionadas pelo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell. Em discurso durante o Simpósio de Jackson Hole, o dirigente do Fed afirmou que "chegou a hora de ajustar a política" monetária dos Estados Unidos.

As ações de tecnologia se recuperaram com força, à medida que os investidores apostam que um ambiente de taxas mais baixas beneficiaria esse grupo. Entre os destaques, a Tesla e a Nvidia que saltaram 4,59% e 4,55%, respectivamente.

Fora do eixo das grandes empresas, a Cava Group disparou 19,7% após a rede de restaurantes com culinária mediterrânea anunciar receita de US$ 233,5 milhões no segundo trimestre, maior que US$ 172,9 milhões no ano anterior e melhor que as estimativas dos analistas de US$ 219,5 milhões. A empresa também aumentou a projeção para o resultado de 2024.

*Com informações da Dow Jones Newswires