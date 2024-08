Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas e com variações modestas, à espera de Powell

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 23/08/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única e com variações modestas nesta sexta-feira, antes de um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que poderá trazer indícios do ritmo em que o banco central dos EUA provavelmente cortará juros nos próximos meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O índice japonês Nikkei subiu 0,40% em Tóquio, a 38.364,27 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,22% em Seul, a 2.701,69 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões positivos, o Hang Seng recuou 0,16% em Hong Kong, a 17.612,10 pontos, e o Taiex garantiu alta apenas marginal em Taiwan, de 0,04%, a 22.158,05 pontos.