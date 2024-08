Banco do Brasil: equalização de prazos entre LCIs e LCAs é bem-vinda e traz maior liquidez

O Banco do Brasil afirma que a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de reduzir de 12 para nove meses o prazo mínimo de vencimento das letras de crédito imobiliário (LCIs) é bem-vinda.

O BB afirmou ainda que, na visão dos investidores, os dois títulos não são diferentes. "Agora a diferença nos prazos mínimos exigidos de cada título deixa de ser uma questão adicional no momento da análise e tomada de decisão", disse o banco.

"Pensando sempre em proporcionar a melhor experiência para nossos investidores, informamos que o Banco do Brasil já está preparado para operar de acordo com as novas regras estabelecidas pelo CMN e nossa assessoria está pronta para entender as necessidades e propor soluções compatíveis com o perfil e objetivos de cada investidor", disse o BB.