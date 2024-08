Ações da Nestlé caem após anúncio de novo CEO; mercado ainda questiona mudança

As ações da Nestlé recuaram quase 4% na abertura das negociações na Europa, enquanto o mercado ainda digere a mudança de CEO anunciada na quinta-feira, 22, pela empresa. Após a abertura, a queda foi reduzida, mas agentes ainda questionam os motivos por trás da saída do presidente-executivo Mark Schneider, que será substituído pelo chefe das operações na América Latina, Laurent Freixe, a partir do dia 1º de setembro.

A decisão deixa várias perguntas a serem respondidas, escreveram os analistas da RBC Capital Markets James Edwardes Jones e Wassachon Fon Udomsilpa em nota.

"Não sabemos nada sobre as razões da saída de Mark Schneider e da sua substituição por Laurent Freixe, atualmente chefe da região América Latina da Nestlé", disseram no comunicado. "Parecer-nos uma medida dura se for apenas uma resposta à recente fraqueza financeira e dos preços das ações."