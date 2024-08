Taxas de juros sobem pressionadas por Treasuries e declarações de diretores do BC

As taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) voltaram a subir após as quedas recentes, com avanços mais intensos entre os vencimentos mais distantes. O movimento foi inspirado essencialmente no comportamento do dólar e das taxas de Treasuries. Além disso, as falas de diretores do Banco Central no decorrer do pregão mantiveram no radar a possibilidade de alta da Selic no curto prazo, ainda que sem descartar a hipótese de manutenção.

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, reiterou que o Comitê de Política Monetária (Copom) vai aumentar os juros se achar que isto é necessário, e negou que suas declarações estejam destoando do discurso de outras autoridades do colegiado. A declaração foi feita dois dias depois de uma fala do presidente do BC, Roberto Campos Neto, ser interpretada como uma advertência contra a rápida intensificação das expectativas de aumento da Selic.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, frisou estar "confortável" com a comunicação oficial do Banco Central sobre o balanço de riscos, que aponta mais fatores capazes de acelerar do que de desacelerar a inflação. Ele, no entanto, criticou o excesso de ênfase dada a essa informação na formação das expectativas do mercado sobre a trajetória da Selic.