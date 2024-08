Operação Postalis: STJ mantém bloqueio de R$ 98 mi de ex-diretor do BNY Mellon

Uma nova tentativa do ex-diretor do BNY Mellon, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, o Zeca Oliveira, de desbloquear os bens congelados por ordem judicial foi frustrada.

O bloqueio, até o limite de R$ 98 milhões, foi decretado em 2020 a pedido da força-tarefa da Operação Postalis - que investiga fraudes no fundo de pensão dos funcionários dos Correios. O ministro Antônio Saldanha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou revogar as restrições por considerar que há indícios do envolvimento do executivo nos crimes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A alegação de que não haveria nenhuma justificativa para a indisponibilização do patrimônio do impetrante não foi comprovada de plano, havendo nos elementos informativos até então colhidos, ao contrário, indícios do seu envolvimento nos crimes financeiros sob apuração", diz um trecho da decisão.