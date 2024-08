Mercadante: BNDES pode ser sócio de bons projetos de novos combustíveis de aviação e navegação

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que o BNDES está disposto a utilizar todos os instrumentos de crédito possíveis para financiar a produção de combustíveis verdes. "Podemos entrar como sócio no projeto", disse a jornalistas após evento de lançamento de chamada a planos de negócios para produção de combustíveis sustentáveis para a aviação e navegação.

A avaliação dos projetos, segundo Mercadante, não terá como critério de exclusão a tecnologia proposta, mas destacou que os mais viáveis são os biocombustíveis. "Está claro que, do ponto de vista tecnológico, que nessa primeira a energia renovável para aviação virá do biocombustível, sobretudo do etanol e dos óleos vegetais. Mais tarde, outras tecnologias, a médio e longo prazo, vão surgir, como o hidrogênio verde", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente do BNDES afirmou que tem dialogado com grandes empresas, que demonstram interesse em produzir os novos combustíveis no Brasil. Para ele, o País não pode aceitar perder seu potencial protagonismo por falta de crédito. "Já perdemos um projeto brasileiro, que foi comprado pelos Estados Unidos", disse Mercadante, que destacou que o país norte-americano tem oferecido linhas de crédito não reembolsáveis.