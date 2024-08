Inflação hoje está desconfortável, no teto da banda no acumulado em 12 meses, diz Galípolo

A inflação corrente nesta quinta-feira, 22, está desconfortável, no teto da banda no acumulado em 12 meses, segundo o diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, que participou de evento na Fundação Getúlio Vargas (FGV) em São Paulo.

Ainda assim, Galípolo pondera que "no longo prazo", comparando a situação atual do Brasil em relação ao momento em que o diretor do BC nasceu, em 1982, "a inflação está em patamar mais civilizado". O diretor do BC citou que naquela época tinha moratória e o Brasil não tinha reservas internacionais. Já atualmente, as reservas internacionais existem no Brasil e "fazem parte de conquista estrutural".

