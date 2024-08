Haddad diz acreditar que Lula já tem nome do futuro presidente do BC em mente

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já tem em mente o nome do futuro presidente do Banco Central, que será indicado este ano, e que já pediu sugestões de nomes para as diretorias de Regulação e Relacionamento, já que o mandato de seus titulares, Otavio Damaso e Carolina de Assis Barros, se encerra neste ano.

"É atribuição do presidente Lula indicar. Eu acredito que ele já tem o nome do presidente do BC em mente", disse Haddad a jornalistas ao deixar a sede da Fazenda no período da tarde desta quinta-feira.

Haddad afirmou que Lula já pediu a indicação dos outros nomes e que "pode ser" que as indicações sejam feitas, caso o presidente tenha tempo de conhecer os candidatos. "O presidente certamente vai querer conhecer, porque é ele quem vai indicar", disse.