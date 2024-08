Galípolo: aumento da dívida e juro em economias avançadas tem impacto em emergentes

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou que o aumento da dívida (a partir de esforço fiscal grande durante a pandemia de covid-19) e dos juros em economias avançadas tem impacto em países emergentes.

Para Galípolo, a expectativa é a de que o aumento do protecionismo nos Estados Unidos possa gerar uma pressão inflacionária. Com isso, a maior economia do mundo pode "ter que conviver com juro mais elevado". O aumento do protecionismo também pode levar a uma perda de dinamismo por parte da China, e talvez o país asiático "aproveite mercados abertos e exporte desinflação".

O diretor do BC afirmou ainda que o Brasil teve um desempenho pior que pares "por causa de idiossincrasias", ressaltando que a função do BC, pelas ações e comunicação, é demonstrar compromisso de perseguir a meta da inflação.