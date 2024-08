Diretor do BC diz que membros do Copom têm coesão, mas destaca que cada um tem um olhar

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta quinta-feira, 22, que a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) continua refletindo adequadamente o seu diagnóstico sobre a economia. Segundo ele, um ponto relevante continua sendo a "coesão" dos membros do colegiado.

"A ata traz, em vários momentos, a unidade, tanto nos diagnósticos quanto na questão prospectiva", afirmou Guillen, em um evento organizado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio.

Ele argumentou que essa unidade de diagnósticos diminui os ruídos em torno da comunicação do comitê.