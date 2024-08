Damaso: Drive do engajamento do BC à inovação tem sido aumento da competição

O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, disse que a autoridade monetária e regulatória tem buscado aumentar a competitividade do sistema financeiro, e que este tem sido o motivo pelo qual está estimulando a inovação.

"Sem dúvida nenhuma, o drive do engajamento do Banco Central na inovação nos últimos anos tem sido para aumentar a competitividade e a competição no âmbito do sistema financeiro", afirmou nesta quinta-feira. Damaso recebeu o prêmio de Personalidade do Ano em Inovação no Mercado Financeiro, concedido pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), que reúne bancos de porte médio e fintechs.

De acordo com ele, tanto o BC quanto as instituições financeiras conseguiram dar um "passo largo" nos últimos anos, para transformar o sistema e prepará-lo para o futuro. "O DNA de inovação está no Banco Central há muito tempo e no sistema financeiro também", disse Damaso.