Cade tem 5 processos na pauta de julgamentos da sessão da próxima semana, com cartel de CDTs

Na pauta do tributal do Cade também está o processo sobre um cartel internacional com efeitos no Brasil no mercado de fabricação e vendas de tubos para Displays coloridos (CDTs).

Outro caso investiga possível conduta uniforme no mercado de médicos anestesiologistas no Estado da Bahia com imposição de preços e forma dos serviços prestados, por meio de suspensão da prestação de seus serviços.

O último processo investiga supostas condutas destinadas a frustrar a livre concorrência nos mercados nacional e internacional (com efeitos no Brasil) de sistemas de direção assistida elétrica (EPS).