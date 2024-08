Bolsas de NY fecham em queda após diluírem ganhos com PMI e expectativa com Powell

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 22, acelerando o movimento de baixa e renovando sucessivas mínimas intraday durante a tarde, diante das expectativas com potenciais sinalizações sobre o momento e a intensidade de corte das taxas de juros que podem vir de discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, na sexta-feira, em Jackson Hole.

O índice Dow Jones cedeu 0,43%, aos 40.712,78 pontos, o S&P 500 caiu 0,89%, aos 5,570,64 pontos e o Nasdaq fechou em baixa de 1,67%, aos 17.619,35 pontos.

Os índices chegaram a abrir em alta, mas dissolveram os ganhos com o desenrolar do pregão à medida que a cautela predominava nos negócios. Sinais divergentes dos índices preliminares de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) dos EUA sobre o setor de serviços e de indústria serviram de gatilho para a perda de ímpeto. Já as revendas de casas subiram acima das expectativas.