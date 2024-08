Bolsas da Ásia fecham mistas, com parte delas sustentadas por recuperação em NY

São Paulo, 22/08/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com algumas delas acompanhando Wall Street, que se recuperou ontem à espera de um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell.

Ontem, as bolsas de Nova York apresentaram ganhos modestos, mas retomaram o tom positivo que havia sido interrompido no pregão anterior, após revisão para baixo no número de empregos criados nos EUA e sinalizações da última ata de política monetária do Fed aumentarem as chances de que o BC americano corte juros de forma mais agressiva nos próximos meses.

Amanhã (23), todos os olhos estarão voltados para Jackson Hole, uma pequena vila no Estado americano de Wyoming, onde Powell fará discurso. A expectativa é que o presidente do Fed confirme a intenção de cortar os juros básicos dos EUA pela primeira vez em quatro anos e meio, na reunião de setembro.

Em outras partes da Ásia, os mercados chineses e de Taiwan ficaram no vermelho hoje. Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,27%, a 2.848,77 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 1,07%, a 1.505,08 pontos, em dia de queda de ações de software. Já o Taiex caiu 0,40% na bolsa taiwanesa, a 22.148,83 pontos.