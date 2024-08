Bolsa bate recorde pela terceira vez consecutiva

Principal índice de referência da Bolsa de Valores, o Ibovespa renovou nesta quarta, 21, pela terceira vez seguida, sua máxima histórica de fechamento. Terminou o dia no patamar de 136,4 mil pontos, com alta de 0,28%. Com esse resultado, a valorização chegou a 1,87%, na semana, e a 6,9% no mês.

O movimento dos investidores na B3 refletiu "uma pequena lua de mel no mercado", na definição do CEO da Veedha Investimentos, Rodrigo Marcatti. Ele cita "notícias positivas" vindas tanto do plano externo - como a expectativa de retomada do ciclo de corte dos juros nos Estados Unidos a partir do próximo mês - quanto interno, com o aumento das estimativas para o PIB neste ano no País.

Ontem, o mercado navegou durante boa parte do dia à espera da divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que aconteceu à tarde (pelo horário brasileiro). No fim, o documento confirmou a expectativa de analistas de menor aperto da política monetária nos EUA.