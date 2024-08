Revisão anual de empregos nos EUA aponta corte de 818 mil até março de 2024

A revisão anual do principal relatório de empregos dos EUA, conhecido como payroll, apontou corte de 818 mil no cálculo de geração total de vagas nos 12 meses até março de 2024, segundo documento preliminar divulgado pelo Departamento do Trabalho do país.

Em relatório, o Brown Brothers Harriman (BBH) projetava redução entre 158 mil a 475 mil na geração de empregos do período, mas alertava sobre variedade nas previsões do mercado para o dado, com estimativas de corte de até 1 milhão na criação de empregos até março de 2024.

Mais cedo, um relatório do Departamento de Trabalho dos EUA apontou total de 153,6 milhões de empregos no país nos doze meses até março deste ano e avanço salarial de 4,2% na comparação anual do primeiro trimestre de 2024.