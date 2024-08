Mesmo com leve alta nas duas últimas sessões, minério deve demorar a se recuperar

Após atingir na semana passada o menor patamar desde novembro de 2022, o preço do minério de ferro voltou a subir nesta semana, impulsionado pelos preços do aço na China, principal mercado consumidor da commodity. Mesmo com a recuperação dos últimos dois dias, analistas ouvidos pelo Broadcast apontam que dúvidas sobre a demanda e a falta de estímulos vigorosos no mercado chinês devem limitar uma recuperação mais expressiva ao longo do ano.

No mercado futuro da Dalian Commodity Exchange, o contrato mais negociado do minério de ferro para janeiro de 2025 fechou nesta quarta, 21, com alta de 1,21%, a US$ 99,5. Na Bolsa de Cingapura, o minério de referência de setembro teve alta de 0,92%, fechando a US$ 95,50. Já em Qingdao, a commodity registrou uma alta de 0,25%, a US$ 94,71.

Apesar da alta nesta semana, analistas ouvidos pelo Broadcast duvidam da sustentabilidade do movimento de recuperação no curto prazo, considerando que os fatores fundamentalistas que levaram a queda na semana anterior seguem no radar do mercado, com a falta de estímulo fiscal na China também pesando negativamente sobre as perspectivas de demanda nos próximos meses.