Jaques Wagner: Não vejo problema para aprovar no Senado nome de Galípolo para presidência do BC

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que não vê empecilhos para aprovar na Casa uma eventual indicação do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, à presidência da autarquia. Ele ressaltou "não saber" se Galípolo será o indicado, mas disse que "suspeita" que isso ocorrerá.

"O Galípolo é o nome que está em alta, eu não sei se vai ser ele, não sou eu que escolho", disse Wagner, em entrevista à GloboNews. Quando indagado sobre se Galípolo seria aprovado no Senado, o parlamentar respondeu: "Eu não vejo problema, sinceramente não vejo problema."

Wagner afirmou que, se depender dele, a indicação do nome para a presidência do BC e a votação dele pelo Senado ocorreriam antes das eleições municipais, em outubro. Mas ponderou que a preocupação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é não fazer uma indicação muito antecipadamente, para não gerar desgaste ao escolhido.