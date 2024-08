Haddad: Reoneração deve "andar normalmente" após aprovação no Senado

Ele foi questionado por jornalistas, em Brasília, se falaria com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre a votação da reoneração, visto que a pauta voltou à Casa após passar no Senado.

O ministro comentou que sempre está em conversas com Lira sobre a Agenda Legislativa, mas que não falou com ele desde terça, 20. Então, o tema não foi discutido até o momento.

Expectativas de mercado citam o nome do diretor de política monetária do Bacen, Gabriel Galípolo, para o cargo.

O ministro informou, no entanto, que o presidente Lula iria conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o tema. "Eu vou saber do resultado da conversa", pontuou.

*Com informações de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília

