Em leilão portuário, outorgas somam R$ 4,75 mi, com todos os 5 terminais recebendo propostas

As outorgas oferecidas pelos cinco terminais portuários leiloados nesta quarta-feira, 21, somaram R$ 4,750 milhões. Todas as áreas receberam propostas no certame, o primeiro deste tipo promovido em 2024 pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A agenda do certame contemplou áreas nos Portos de Recife (PE), Rio de Janeiro e Rio Grande (RS).

Os contratos de 10 anos somam investimentos de R$ 74 milhões, que deverão ser usados para modernização dos terminais.

A maior outorga, de R$ 3,6 milhões, foi a da SCS Armazéns Gerais pelo REC10. O terminal, localizado no Porto de Recife, vai movimentar e armazenar granéis sólidos e cargas gerais, com estimativa de R$ 2,9 milhões em aportes.