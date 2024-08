Dólar hesita, mas recua em dia de alta de commodities e antes de ata do Fed

O dólar apresentou volatilidade nos primeiros negócios desta quarta-feira, 21. A divisa americana retomou a queda registrada nos primeiros negócios em meio à valorização das commodities, após uma ligeira alta pontual no mercado à vista.

Com a agenda econômica esvaziada aqui e no exterior, as atenções ficam em revisões preliminares dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos (11h), antes da publicação da última ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), prevista para 15 horas. Ainda há expectativas pelo discurso do presidente do Fed, Jerome Powell em Jackson Hole, na sexta-feira.

Os dados e sinais do Fed devem trazer luz às apostas dos investidores sobre corte de juros, se poderá mesmo começar em setembro como é esperado majoritariamente no mercado e qual a possível intensidade do ciclo total de flexibilização neste ano.