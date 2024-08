Dirigentes do Fed notaram que economia segue sólida e houve progresso na inflação, mostra ata

Os membros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) observaram que o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi sólido no primeiro semestre do ano, embora mais lento do que o ritmo robusto visto no segundo semestre do ano passado. A ata do mais recente encontro de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), divulgada nesta quarta-feira, citou que as compras finais domésticas do setor privado (PDFP, na sigla em inglês), que geralmente dão um sinal melhor do que o crescimento do PIB, também moderaram no primeiro semestre, mas menos do que o crescimento do PIB, segundo o documento.

De acordo com a ata, o PDFP se expandiu em um ritmo sólido, apoiado pelo crescimento dos gastos do consumidor e do investimento fixo pelas empresas.

Os participantes da reunião viram a moderação no crescimento da atividade econômica como amplamente alinhada com o que já vinha sendo previsto, diz o documento.