Conab: Consad avalia nome para Diretoria de Abastecimento

O Conselho de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento (Consad) avalia a indicação do consultor Arnoldo Anacleto Campos para a Diretoria de Operações e Abastecimento da companhia. Ele foi indicado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) para ocupar o cargo após a exoneração do diretor Thiago José dos Santos. O processo, entretanto, foi paralisado na última reunião do Consad por suspeita de conflito de interesse.

Campos é sócio e diretor-executivo da Agmaac, consultoria e assessoria com sede em Brasília voltada a projetos de geração de renda e inclusão produtiva, agricultura familiar e cooperativismo, segurança alimentar e nutricional e produção e consumo sustentável. O Consad encaminhou a indicação de Campos à Procuradoria Geral da companhia e à Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles Internos da Conab (Sucor) para análise e manifestação e posterior retorno para deliberação do colegiado.

No processo de análise do nome de Campos pelo Consad, uma das conselheiras do colegiado aponta que além de uma alteração contratual no objeto social da empresa realizada em 22 de julho, posterior à indicação do seu nome pelo MDA em 11 de julho, há divergência de informações que "geram dúvidas e insegurança, principalmente, quanto ao conflito de interesses". A contestação da conselheira está registrada em ata do colegiado.