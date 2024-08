Com dados dentro do esperado, provavelmente será apropriado cortar juro em setembro, diz Fed

A "vasta maioria" dos membros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) diz que provavelmente será apropriado cortar a taxa básica de juros na próxima reunião de política monetária, em setembro, caso os dados econômicos continuem vindo dentro do esperado, revela a ata da mais recente reunião de política monetária da instituição, divulgada no período da tarde desta quarta-feira, 21.

Vários membros notaram que progresso na inflação e o aumento na taxa de desemprego justificaria corte de 25 pontos-base em já na reunião realizada em 30 e 31 de julho.

Muitos dirigentes comentaram que a política seguia restritiva. A maioria dos dirigentes, contudo, enfatizou importância de manter postura dependente de dados.