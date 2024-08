Buscamos flexibilidade para novas fontes de financiamento a pesquisas, diz Pochmann, do IBGE

A atual gestão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentará, em breve, propostas para uma mudança na legislação que permita ao instituto financiar a realização de pesquisas sem depender exclusivamente de recursos do orçamento federal. As alterações legais permitiriam ao IBGE financiar pesquisas através de recursos provenientes de outras esferas de governo, empresas estatais e bancos públicos, relatou nesta quarta-feira, 21, Marcio Pochmann, presidente do IBGE, após participar de evento do instituto, no Rio de Janeiro.

Após incertezas sobre contingenciamentos e disponibilização financeira de recursos, a verba necessária em 2024 para os preparativos da Pesquisa de orçamentos Familiares (POF) e do Censo Agropecuário foi obtida, mas, caso o orçamento para 2025 não seja integralmente contemplado, a direção pretende dialogar com parlamentares por emendas que complementem os recursos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Até o presente momento, o IBGE opera a partir do orçamento federal e em parceria com outros ministérios. Nós somos uma instituição que 91% do nosso orçamento está vinculado à folha de pagamento. Então a nossa preocupação é encontrar maior flexibilidade para poder operar em relação às pesquisas, que são de certa maneira o objetivo final da instituição", justificou Pochmann.