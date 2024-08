Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após NY interromper rali

São Paulo, 21/08/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, à medida que Wall Street interrompeu um recente rali ontem, à espera de mais sinais do futuro dos juros básicos nos EUA.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios com baixas modestas, após dois de seus três principais índices acionários, o S&P 500 e o Nasdaq, acumularem ganhos por oito pregões consecutivos em meio ao maior otimismo com a saúde econômica dos EUA e expectativas de que os juros americanos começarão a ser cortados neste semestre.

No meio da tarde de hoje, investidores globais vão acompanhar ata de política monetária do Federal Reserve (Fed), em busca de mais sinais de que o banco central dos Estados Unidos se prepara para anunciar sua primeira redução de juros em quatro anos e meio, na reunião de política monetária de setembro. Mais adiante, na sexta-feira (23), o presidente do Fed, Jerome Powell, discursa no simpósio anual de Jackson Hole.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o viés negativo da Ásia e subiu pelo nono pregão consecutivo, ainda favorecida por balanços corporativos animadores. O S&P/ASX 200 avançou 0,16% em Sydney, a 8.010,50 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires