BNDES aprova R$ 60 mi para MHNET Telecom ampliar fibra óptica e conectar escolas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que aprovou um financiamento de R$ 60 milhões para a MHNET Telecom construir cerca de 874 quilômetros de rede de fibra óptica no sul do País, além da manutenção da conectividade de 64 escolas públicas localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, por no mínimo dois anos.

A operação foi no âmbito do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), criado pela Lei 9.998/00, após a privatização do Sistema Telebrás.

O custo do empréstimo para projetos de educação, considerados prioritários pelo Fust, são Taxa de Referência mais 1% ao ano, além de uma taxa de risco variável de acordo com o cliente.