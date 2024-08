Sinagências: Servidores aprovam proposta do governo para reajuste salarial

O Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências) aprovou nesta terça-feira, 20, a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo na semana passada, após um longo período de negociação - iniciada no fim do ano passado. A entidade aponta, por outro lado, que não houve encerramento das conversas com o governo.

Em assembleia realizada hoje, a categoria aceitou o ganho na folha 27% para os servidores de carreira. São 8,8 mil funcionários públicos que serão beneficiados. Há um segundo grupo de 2,5 mil servidores - no chamado Plano Especial de Carreira (PEC) - que terão aumento salarial de 15,5%, pela proposta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O acordo é de duas parcelas, nos próximos dois anos. O consenso só veio após a sexta rodada de negociação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Na semana passada houve um ultimato da pasta de Esther Dweck: a categoria poderia ficar sem reajuste se não tivesse uma definição até hoje.