PSOL pede mais prazo para estudos sobre Ferrogrão

O caso foi enviado ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios (Cesal) do STF em maio do ano passado. Ao remeter o processo para a conciliação, Moraes atendeu a pedido da AGU. Em setembro, quando o procedimento na Cesal foi encerrado, Moraes deu prazo de seis meses para conclusão dos estudos sobre a obra.

Moraes é relator de ação do PSOL contra uma Medida Provisória (MP) de 2017 que alterou os limites do Parque Nacional do Jamanxim (PA) para comportar os trilhos da Ferrogrão. O projeto está paralisado desde 2021 por decisão cautelar do ministro.

O caso divide setores governo, opondo, por exemplo, o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. A ferrovia é cara ao agronegócio, que busca reduzir os custos do escoamento de grãos. A estimativa é de redução de R$ 19,2 bilhões no custo do frete em relação à rodovia, de acordo com estudos citados por Moraes no processo. Já ambientalistas criticam a ferrovia sob o argumento de que ela estimulará a ocupação ilegal das terras indígenas, mais desmatamento e emissões de carbono.

O último prazo para a conclusão dos estudos venceu na última segunda. Em maio, quando concedeu mais 90 dias, Moraes havia dito que o prazo era "improrrogável".

O PSOL quer que Moraes mantenha a decisão da cautelar e suspenda, ainda, qualquer outro procedimento de licenciamento ambiental da Ferrogrão até a conclusão de todos os estudos e da proposta de concessão em tramitação no Ministério de Transportes. O partido também quer que as conversas voltem a acontecer no âmbito do Cesal, sob tutela do STF.